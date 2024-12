Sport.quotidiano.net - La società furiosa dopo la svista arbitrale. Rabbia Montevarchi, Lelli: "I ragazzi hanno dato tutto»

Cinque gol annullati in maniera discutibile nelle prime sei partite di campionato e, l’altro ieri, la clamorosadella terna diretta da Tedesco di Battipaglia che ha convaliil gol di mano di Marzierli. Per ilora la misura è colma e di sicuro il sodalizio valdarnese, certo di essere stato penalizzato più volte, si farà sentire nelle sedi opportune. Cosa resta però, al netto dell’amarezza profonda,la sconfitta immeritata con il Grosseto? "La qualità della prestazione – ha rivendicato a ragione Nico– con icapaci di andare oltre le recriminazioni e di mettere in difficoltà una corazzata giocando, sopratin avvio di ripresa, forse il miglior calcio dall’inizio del campionato". E dire che gli aquilotti nella formazione di partenza cedevano quasi 6 anni di età media complessiva agli avversari.