Esplosione Calenzano chi sono le vittime dell' incidente al deposito Eni

cinque leaccertate nell’che ieri, lunedì 9 dicembre, ha distrutto l’area di carico di undi carburanti’Eni a, in provincia di Firenze. Le operazioni per identificare le salme non siancora concluse, ma le generalità di almeno tre uoministate rese note. Si tratta di Vincenzo Martinelli, Gerardo Pepe e Franco Cirelli. Non si hanno più notizie su Davide Baronti e Carmelo Corso, che secondo diverse testate sarebbero da contare ormai tra le(IL VIDEO).