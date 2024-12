Ilfattoquotidiano.it - “Damiano David ha fatto la comparsa in Un medico in famiglia quando non era famoso. Gli ho chiesto un biglietto, ma niente da fare”: lo rivela Margot Sikabonyi

Strano, ma vero. Sul set di “Unin”, la serie tv cult della Rai, sono transitati tantissimi personaggi sia della musica che del cinema che poi sono diventati delle vere e proprie star. Una di queste piccole comparse ha avuto il volto didei Maneskin, che ha appena annunciato il suo tour mondiale.Arlo è, durante l’ospitata a “La volta buona”: “Aveva un flirt con Annuccia, era un personaggio trovato su Facebook. Me lo sono trovata sul set e dopo qualche anno ho pregato per avere undei suoi concerti, mada”.L’attrice poi ha ricordato il grandissimo successo del suo personaggio Maria e di come sia stato difficile gestirlo: “si cresce hai bisogno di capire chi sei, io uscivo di casa e mi sentivo di dire ‘Ciao Maria’, il personaggio mi sovrastava, ho avuto il bisogno di uscire da quella casa meravigliosa, che prima amavo e ancora oggi amo“.