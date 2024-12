Lapresse.it - Cuneo fiscale 2025, cosa cambia in busta paga da gennaio

Leggi su Lapresse.it

. Modifiche e nuove busteda. La Manovraconferma e rende strutturale l’impatto indel taglio delma ne modifica il meccanismo di calcolo.L’aumento di stipendio netto non dipenderà più da uno sconto contributivo ma da una defiscalizzazione, attraverso il riconoscimento di un bonus Irpef esentasse per chi guadagna fino a 20mila euro e di un incremento delle detrazioni sui redditi tra 20mila e 40mila euro.Come funziona fino a 20mila euroLa disposizione del taglio delriguarda esclusivamente i lavoratori dipendenti. Se hanno un reddito complessivo fino a 20mila euro viene riconosciuta una somma aggiuntiva esentasse in. Questa maggiorazione si calcola applicando determinate aliquote al reddito da lavoro dipendente: 7,1% fino a 8mila e 500 euro annui; 5,3% tra 8mila e 500 e 15mila euro; 4,8% tra 15mila e 20mila euro.