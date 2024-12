Gravidanzaonline.it - Come superare il trauma di uno o più aborti spontanei? La psicologa risponde

Abbiamo chiesto alla dottoressa Margherita Lenzi,Clinica e Psicoterapeuta attiva sull’ambulatorio virtuale Mama Mind, di affrontare questo tema delicato, che riguarda molte donne, inquadrando sia i segnali del dolore emotivo legato a uno o più, sia alcune possibili pratiche per lenirlo.Ecco le sue parole:riprendersi dal dolore emotivo legato a uno o più?Definito “lutto fantasma” perché spesso non adeguatamente considerato anche da professionist?, il lutto perinatale colpisce circa 20% delle coppie in gravidanza. Per chi è in attesa di accogliere una nuova vita, incontrare al suo posto la morte è un’esperienza che può essere emotivamente straziante, soprattutto se avviene senza apparenti ragioni cliniche.Il lutto perinatale inoltre è un tema scarsamente affrontato nella nostra società e talvolta risulta poco comprensibile al mondo esterno alla coppia, poiché si piange un bimbo o una bimba verso cui molte persone, al di fuori dei genitori, non hanno ancora maturato un concreto legame.