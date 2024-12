Ceo ucciso confermato arresto Mangione

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

2.57 Un giudice in Pennsylvania hal', senza possibilità di libertà su cauzione, per Luigi, 26 anni, sospettato di averil 4 dicembre a Nw York Brian Thompson, ceo del colosso sanitario assicurativo Uninited Health care. Manngione è stato incriminato per cinque reati tra cui tra cui il possesso di arma senza licenza, falso e per il possesso di "strumenti di un delitto". Per essere incriminato dell'assassinio di Thompson il ragazzo deve essere giudicato a New York.