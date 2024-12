Ilnapolista.it - Cassano: «Conte si aspetta il Lukaku dell’Inter ma non sta bene. Questo è un grande problema»

A Viva el Futbol,ha commentato la partita del Napoli contro la Lazio. Antonio esprime le perplessità sul gioco di. Al di là della sconfitta, il commentatore vede unfuori forma, Kvara e Lobotka spenti. Manca creatività nel Napoli.Leggi anche: Nella Lazio la differenza tra titolari e riserve non è così netta come nel Napoli (se n’è accorto pure il Guardian): «non mi voncine, Kvara si preoccupa di fare più il quinto»Le sue parole a Viva el Futbol su Napoli-Lazio:«Perché c’ho un po’ di situazioni che non mi quadrano, poi andremo nello specifico. Una su tutti l’attaccante. Kvara è lo stesso giocatore che abbiamo visto con Spalletti?A me è piaciuta tanto. La Lazio è andata lì e ha giocato ancora meglio di quando c’è Rovella perché Dele Bashiru ha fatto una grandissima partita, ha spaccato la traversa, ha fatto una partita diintensità, diintelligenza, dipersonalità.