Thesocialpost.it - Caricabatterie del cellulare: questo piccolo dettaglio può dimezzare la durata della batteria

Leggi su Thesocialpost.it

Un certo tipo di cavo di ricarica può rappresentare un grosso svantaggio per la. Alcune persone dicono che ciò causa un calo delle prestazioniin un periodo di tempo molto breve. Quanto spesso dovresti caricare il tuo smartphone? Il cavo di ricarica delè sempre necessario ed è un accessorio indispensabile. Così come è possibile commettere errori durante il processo di ricarica, anche gli accessori (non solo il) scelti in modo errato possono causare danni a lungo termine. Scopriamo nel seguito dell’articolo qual è ilche dimezza ladel telefono.Leggi anche: Detersivi per la lavatrice, i 4 da evitare: “Pericolosi per la salute e l’ambiente”Sia gli esperti che gli utenti concordano sul fatto che un cavo e unperdipendono da una proprietà essenziale: la qualità.