Ilrestodelcarlino.it - Bilancio, investimenti per 2 milioni. La Lega: "Dimenticata la viabilità"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Oltre duedi euro di stanziamenti, per larghissima parte garantiti dal PNRR e da finanziamenti regionali. E’ l’ammontare della variazione dicui il Comune ha dato l’ok in occasione dell’ultimo consiglio, non senza scontrarsi con le opposizioni. Normale dialettica politica, comunque, e se da una parte la Giunta Mesini evidenzia di avere ottenuto 850mila euro di fondi Pnrr da destinare all’ampliamento dei locali mensa alle scuole Caduti per la Libertà di Borgo Venezia che garantirà la preparazione e la somministrazione dei pasti per 115 alunni in un unico turno, dall’altra sottolinea anche l’importanza di un finanziamento regionale (680mila euro) destinato a migliorare la mobilità sostenibile e la sicurezza stradale per studenti e residenti. Previsti inoltre 400mila euro che vanno ai servizi sociali, e 335mila euro appannaggio del piano potature e alla piantumazione di 286 muovi esemplari arborei nell’ambito dell’iniziativa ‘un albero per ogni nuovo nato’.