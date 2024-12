Banche Bankitalia | costo medio conto corrente calato a 1007 euro

Leggi su Ildenaro.it

Roma, 10 dic. (askanews) – Nel 2023, per la prima volta dopo 7 anni consecutivi di aumenti, in Italia ildi unbancario di tipo tradizionale è diminuito a 100,7l’anno, ovvero 3,3in meno rispetto al 2022. Lo riporta la Banca d’Italia in base alla sua ultima indagine sulla spesa dei conti correnti delle famiglie, precisando che la diminuzione è attribuibile per l’80 per cento alle spese fisse e per la parte restante alle spese variabili. La diminuzione delle spese fisse è legata ai più bassi canoni, quella delle spese variabili alla minore operatività; le commissioni sui pagamenti e sui prelievi, si legge, di contante sono rimaste pressoché invariate. La spesa di gestione dei conti online, non riferibili a sportelli bancari, è diminuita di 4,8, attestandosi a 28,9l’anno.