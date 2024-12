Quotidiano.net - Almanacco del 10 dicembre: eventi storici, nascite e ricorrenze

Il 10è una data che racchiudedi rilievo, personalità illustri nate o scomparse, e curiosità legate al periodo dell'anno. In questodel giorno, esploreremo cosa accadde in passato, chi ha segnato la storia con la sua nascita o scomparsa, e altre informazioni interessanti legate a questo giorno. Cosa accadde il 10Il 101948, l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite adottò la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, un documento fondamentale che sancisce i diritti inalienabili di ogni essere umano. Questo evento ha segnato un passo cruciale nella storia dei diritti umani a livello mondiale. In Italia, il 101969, avvenne la prima trasmissione televisiva a colori. Questo evento rappresentò un momento storico per la televisione italiana, segnando l'inizio di una nuova era nella comunicazione visiva.