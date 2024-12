Nerdpool.it - Uno Rosso arriva dal 12 dicembre su Prime Video in Italia!

Pochissimi minuti fa,ha annunciato che a partire dal 122024, Uno, l’apprezzato film Jake Kasdan con Dwayne Johnson e Chris Evans, arriverà sulla piattaforma streaming in. Giusto in tempo per una visione Nataliazia!Ecco ildell’annuncio:La sinossi ufficiale di UnoDopo che Babbo Natale – nome in codice: UNO– viene rapito, il capo della sicurezza del Polo Nord (Dwayne Johnson) deve fare squadra con il più famigerato cacciatore di taglie del mondo (Chris Evans) in una missione ricca di azione che attraverserà il globo per salvare il Natale.