Oasport.it - Sci alpino, Lindsey Vonn pronta al ritorno in Coppa del Mondo: “Ho i punti FIS per competere”

Leggi su Oasport.it

Il momento del grandesi avvicina. A quasi sei anni dal suo ritiro, una delle leggende dello sciamericano,, tornerà presto anel Circo Bianco. La decisione era nell’aria ed è stata annunciata alcune settimane fa. Tuttavia,per potersi meritare la wild card indelaveva bisogno di abbassare i propriFIS.La strada era quella diin gare FIS, cosa che l’americano ha fatto nel fine-settimana a Copper Mountain, in Colorado, con due gare di discesa e due di superG.ha concluso rispettivamente al 24° e 27° posto tra le 40 che hanno completato le prove e di altissimo livello nelle due discese e al 24° posto (su 31) e al 19° (su 28) nei supergiganti domenicali.La presenza di avversarie molto forti, tra cui anche Federica Brignone e Marta Bassino, ha permesso alla fuoriclasse statunitense di abbassare iFIS fin sotto quota 80: “Ora ho iFIS per gareggiare indel, quindi è una giornata positiva“, ha scritto in un post su X la sciatrice degli States.