Laprimapagina.it - Santa Lucia: scopriamo le tradizioni più radicate e sentite in Italia

Leggi su Laprimapagina.it

La festa di, celebrata il 13 dicembre, è una dellepiùin, con particolare enfasi nelle regioni del Nord e del Centro. Questa festività, che affonda le sue radici nella religione cristiana, ha nel corso dei secoli acquisito un significato popolare profondo, divenendo occasione per manifestazioni di fede, folklore e usanze tipiche. Ogni regionena, infatti, celebrain modo unico, arricchendo questa giornata conculinarie, feste e modi di dire che rendono la festività particolarmente sentita.Chi eraè una figura cristiana venerata per la sua purezza e il suo martirio. Nata in Sicilia a Siracusa, intorno al 283 d.C.,era una giovane donna di nobili origini, promessa sposa, ma devota alla fede cristiana.