Omnicon compra Interpublic: la nuova società varrà in Borsa 30 miliardi

è a un passo dall’acquisire, per un’operazione che permetterebbe di creare lapiù grandedi comunicazione al mondo. Lo ha rivelato il Wall Street Journal, spiegando che la trattativa sulla fusione, di cui si è parlato per anni, sarebbe ormai a un passo dalla conclusione positiva. L’accordo dovrebbe chiudersi interamente in azioni e sarebbe strutturato come una vera e propria acquisizione da parte della più grande Omnicom. Quest’ultima nel 2023 ha fatto registrare ricavi per 14,7di dollari mentre la rivalene ha messi a referto 10,9. La capitalizzazione didellanata dalla fusione sarà di oltre 30.Il nuovo possibile cdaSecondo Campaign, citato da Prima Online, sarà John Wren il ceo della. L’attuale capo di Omnicom, quindi, guiderà il gruppo: «Questa acquisizione strategica crea significativo valore per gli azionisti delle due, unendo piattaforme di dati e tecnologiche complementari che consentono nuove offerte per servire al meglio i nostri clienti e spingere la crescita».