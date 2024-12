Quifinanza.it - Malattia misteriosa del Congo, possibili cause e sintomi. Cosa sappiamo finora

“I virus che mi fanno paura sono quelli che non conosco”. Anthony Fauci, a lungo direttore del National Institute of Allergy and Infectious Disease (NIAID) di Bethesda e tra i massimi esperti su nuovi e vecchi virus, qualche tempo fa sottolineava così come e quanto tra patogeni invisibili (virus in testa) ed essere umano ci sia un equilibro che a volte si rompe. E quando avviene questo, magari per l’adattamento di un ceppo virale animale alla biologia dell’essere umano, occorre considerare tutte le prospettive.Al momento, parlando di quella che è stata battezzata la “del”, siamo ancora nella fase della conoscenza. E tutte le ipotesi sono valide. Proviamo a capire dipotrebbe trattarsi, sempre rimanendo nel campo della speculazione scientifica ed in attesa di certezze.OMS parla di agente patogeno respiratorioPartiamo dai dati ufficiali.