I soliti idioti dei collettivi antifascisti minacciano la festa di Atreju e Milei | Non è il benvenuto

Segnali minacciosi, in zona Circo Massimo: scritte che non promettono niente di buono e che portano la firma di chi, a sinistra, non gradisce ladella destra. I, nelle ore precedenti l’inizio della kermesse, hanno imbrattato i muri adiacenti alladial Circo Massimo con scritte minatorie all’indirizzo degli ospiti. “non sei il” è una di quelle rivolte contro il presidente argentino, scritta al contrario e con una doppia valenza. La frase è circondata da cerchi frecciati dei Centri sociali e simboli che richiamano il Comunismo e l’Anarchia, tra cui la falce e il martello e la “A” cerchiata. Le scritte, come al solito, riportano un colore rosso sangue: immancabile anche la parola “Antifa” che si riferisce ai gruppi militanti della sinistra antifascista e violenta, che ultimamente ha persino provato ad intervenire nelle università per proibire ai ragazzi di destra di poter fare politica liberamente.