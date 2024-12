Sport.quotidiano.net - Comacchiese, arriva Fiorini. L’esordio contro la Centese

Nonostante le smentite del Sant’Agostino, Filippo, forte difensore centrale della formazione ramarra, ma in grado anche di giocare in attacco sfruttando la prestanza fisica e l’esperienza maturata nella Spal e in alcune stagioni in ramarro, sarà il primo rinforzo importante della. E’ un elemento in grado di fare la differenza in Promozione, oltre tutto avrà il vantaggio di giocare con altri ex ramarri in forza a mister Candeloro. Non è l’unica novità del mercato lagunare, il direttore generale Alessandro Farinelli sta lavorando per portare a Comacchio anche un attaccante. Ieri l’operazioneè stata perfezionata, il suo esordio con la maglia dellasarà possibile sabato prossimo, quando a Comacchio si giocherà l’anticipo di campionato con la. La formazionedoveva giocare ieri sul sintetico di Osteria Grandel’Atletico Castenaso, una trasferta abbordabilela penultima in classifica.