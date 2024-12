Calenzano esplosione nella raffineria Eni La procura di Prato apre un’inchiesta Due morti e nove feriti Ci sono dispersi – Il video

Leggi su Open.online

due, di cui due ustionati gravi, e tre, il bilancio dell’avvenuta stamane in unaEni, a Pratignone, frazione di, in provincia di Firenze a metà strada verso. Un bilancio provvisorio, mentre è stato identificato il corpo di una delle vittime individuate. Ihanno tra i 45 e 62 anni. Nonstate ancora fornite le loro generalità. Ladiha aperto un inchiesta «per appurare eventuali responsabilità penali» e ha delegato le indagini al comando provinciale di Firenze dei carabinieri. Nominati anche, spiega sempre la, «alcuni medici legali e tre consulenti tecnici per accertare le cause dell’». «Abbiamo richiesto intervento dell’Arpat e della Asl Toscana centro per evidenziare i profili di possibili responsabilità sul luogo teatro dell’», ha aggiunto iltore Tescaroli.