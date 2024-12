Oasport.it - Bright Maddaloni Nosa: “L’oro di mio fratello Pino mi motiva. Mi sento pronto e punto a Los Angeles 2028”

Dar seguito alla dinastia dei. Leggere questo cognome porta inevitabilmente alla storia die a quello straordinario successo nelle Olimpiadi di Sydney 2000. Sotto l’ala protettrice del maestro Gianni allo Star Judo Club di Scampia, c’è chi ha una pesante eredità, ma ha voglia di portarla avanti, a proprio modo, fino in fondo.Ci si riferisce a, nato in Austria nel 2003 da padre ivoriano e madre nigeriana, per poi essere adottato all’età di due anni da Gianni.ha ottenuto i primi risultati interessanti dal 2017, conquistando il titolo italiano esordienti, mentre nel 2019 si è imposto nella rassegna tricolore cadetti guadagnandosi la possibilità di fare esperienza anche in alcune competizioni di primo livello. A 16 anni si è messo in mostra vincendo la Cadet European Cup di Follonica subito prima della lunga pausa causata dalla pandemia.