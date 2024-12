Beppe Grillo sconfitto due volte | il Movimento 5 Stelle lo elimina dallo Statuto

Leggi su Open.online

Nonostante la richiesta di ripetizione del voto e l’invito all’astensionismo per non raggiungere il quorum,subisce un’ulteriore sconfitta di fronte agli iscritti dele a Giuseppe Conte. Con un’affluenza del 64,90%, per un totale di 58.029 votanti, il Si per l’zione del ruolo del Garante vince con un risultato schiacciante di 46.747 voti. Il ruolo rappresentato dal comico genovese, con questo risultato, viene meno, rendendo il partito più indipendente dal suo fondatore, così come viene confermata l’abrogazione dello storico limite dei due mandati.La dichiarazione di ConteIl leader del M5s, a seguito del risultato del voto, commenta l’esito della sua vittoria: «Ilha rivotato. Ha rivotato in massa: quorum ampiamente superato con una partecipazione addirittura più alta di due settimane fa.