Biccy.it - Amici, come funzionano le giornate nella scuola: parla un’ex allieva

Leggi su Biccy.it

Rebecca Ferreri quest’anno ha passato un mese e mezzodidi Maria De Filippi prima di venire eliminata nel corso di un pomeridiano senza troppi applausi. Nonostante tutto conserva un bel ricordo di quell’esperienza televisiva. “Mi mancano i miei compagni. Sono sicura che li rivedrò, sento proprio la mancanza. Auguro a tutti di andare più avanti possibile, poi ci riabbracceremo“, ha detto in un video su TikTok.le, le parole di Rebecca Ferreri“Ci alzavano presto adper fare classico, nei giorni in cui non avevamo classico avevamo ginnastica, alcuni cantanti erano proprio scoordinati, morivamo dal ridere. In tutto facevamo sei ore toste con una pausa di una/due ore, lavorare con i professionisti era una f1gata pazzesca, poi ho scoperto delle mie carenze che prima non sapevo di avere, ti aprivano dei mondi, ti davano consigli che cambiavano tutta la coreografia.