Ilgiorno.it - T-Red a tutti i semafori. Italia Viva propone e il Comune conferma

Rendere più sicurigli incroci nel perimetro cittadino con l’installazione di T-Red che rilevano chi non rispetta irossi, una delle infrazioni considerate più gravi dal Codice della strada. La proposta è emersa nel corso dei lavori del Consiglio comunale dove il consigliere di minoranza Enzo Rossato () ha presentato un’interpellanza per conoscere i riscontri esatti dell’attività del T-Red installato in via Bozzola e del Velox fisso di via Borgo San Siro sottolineando che, così come il secondo a suo avviso rappresenta prima di tutto uno strumento per fare cassa, il primo è invece non solo utile ma da estendere agli incroci. L’assessore alla Sicurezza Riccardo Tosi hato l’intenzione dell’Amministrazione di dotare di T-Red anche gli altri incroci cittadini.