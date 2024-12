Snowboard Parallelo doppietta azzurra in Slalom | Bagozza oro e Messner argento

Leggi su Ilfaroonline.it

Arriva una splendidatricolore in Coppa del Mondo nelloin. L'Italia festeggia Daniele, che mette l'oro al collo, insieme a Gabrielche stacca la seconda posizione. E' super Nazionale Tricolore allora a Yamquing, in Cina.Lo stessostacca il sesto successo stagionale e lo fa per soli tre centesimi, proseguendo un super cammino in carriera, iniziato nel 2019.si conferma come splendido atleta che punta a future conquiste."Questa vittoria mi regala davvero sensazioni incredibili – ha confessatoa fine gara, come riporta fisi.org – nel 2019 ho conquistato la prima vittoria della mia carriera proprio in Cina, a Secret Garden: non c'era modo migliore per chiudere questa trasferta orientale".