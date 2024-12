Metropolitanmagazine.it - Riki ha una nuova fidanzata? Chi è Stephanie Bellarte e i continui rumors

Leggi su Metropolitanmagazine.it

Negli ultimi tempi, voci su una presunta relazione trae la. Una relazione mai confermata ma in qualche modo “accreditata” da tanti indizi che sembrano unirli.ha 30 anni. In passato è stato fidanzato con la modella Ella Ayalon, ma alcuni scatti apparsi sul web hanno pizzicato il cantautore lombardo in compagnia di un’altra ragazza, tra effusioni e coccole. Si tratta dell’influencer, ex del programma La pupa e il secchione,. Non è chiaro se i due stiano insieme.Prima ancora,ha avuto una relazione con Aurora Ramazzotti, figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti, per la quale ha scritto la canzone “sei mia”. In seguito ha avuto un flirt con la fashion blogger Ginevra Lambruschi.Biografiasi diploma in Design allo IED ma, parallelamente, non smette mai di credere nel suo sogno di diventare cantante.