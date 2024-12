Ilrestodelcarlino.it - Papa Francesco incontra i lavoratori Beko: sostegno contro la chiusura dell'azienda

Abbiamo raccontato al Santo Padre il dramma deie comunità locali, come Comunanza, Force e Montemonaco, che rischiano di essere devastate dalla. Questa decisione non colpisce solo i 1.900 dipendenti diretti, ma anche le famiglie e tutto l’indotto, mettendo in pericolo la sopravvivenza di intere realtà territoriali. A parlare è monsignor Gianpiero Palmieri, vescovoe diocesi di Ascoli e San Benedetto, che ieri ha guidato la delegazione che è stata accolta dain Vaticano, in udienza privata, alle otto del mattino. Oltre al presule, c’erano anche il sindaco di Comunanza, Domenico Sacconi, gli operai Lorenzo Monaldi (o stabilimento comunanzese), Pietro Ciarlantini (a fabbrica di Fabriano) e Simone Martini (di Siena), insieme al cardinale Augusto Paolo Lojudice, arcivescovo di Siena-Colle di Val D’Elsa-Montalcino e vescovo di Montepulciano.