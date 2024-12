Ilfattoquotidiano.it - Naska nudo con la calza omaggia i Red Hot ChilI Peppers al Forum. Il principe del punk-rock italiano è la ventata di freschezza necessaria di cui c’era bisogno

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Un po’ pagliaccio, un po’ bravo ragazzo, ma anche maledetto e sfrontato.ieri sera al suo primodi Milano sold out, l’evento è stato trasmesso in diretta anche su Radio Zeta, ha mostrato tutte le sue anime. Non era facile portare le atmosfere del suo terzo album “The Freak Show“, eppure il lavoro di squadra è riuscito a rendere al meglio il grande circo del.Non mancava proprio nulla dell’arte circense sul palcono il Domator (il presentatore) interpretato dall’attore Daniele Calise, ma anche i giocolieri, la donna barbuta, i trampolieri e saltimbanchi e poi lui.il pagliaccio malinconico, ma anche grintoso. L’inizio dello show non ha lasciato alcuno spazio all’immaginazione e qui entra in gioco lo zampino folle dello stylist Nick Cerioni.Infatti sulle note del primo brano “Mai come gli altri”, l’artista è apparso con una mutanda color carne e un lungo calzino di spugna a coprire il pene.