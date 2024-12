Oasport.it - LIVE Atletica, Europei cross 2024 in DIRETTA: Fitgerald trionfa nella gara u20, Italia terza nella prova a squadre

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA9.25 Tra pochi minuti inizierà launder 20 maschile. Al via di questa competizione ci saranno 95 atleti in rappresentanza di 25 paesi.9.23 Grazie a questo risultato l’ha chiuso al terzo posto la competizione aalle spalle di Gran Bretagna e Francia. Le azzurre hanno rimontato nel finale la Svizzera chiudendo con un totale di 44 punti.9.22 Questa la classifica dellaunder 20 femminile:1 Innes FITZGERALD (GBR) 15:472 Jess BAILEY (GBR) 15:58 (+0:11)3 Sofia THØGERSEN (DEN) 16:03 (+0:16)4 Julia EHRLE (GER) 16:03 (+0:16)5 Jade LE CORRE (FRA) 16:18 (+0:31)6 Eleanor STREVENS (GBR) 16:28 (+0:41)7 Wilma Bekkemoen TORBIÖRNSSON (NOR) 16:33 (+0:46)8 Shirin KERBER (SUI) 16:37 (+0:50)9 Margot DAJOUX (FRA) 16:38 (+0:51)10 Fabienne MÜLLER (SUI) 16:39 (+0:52)11 Zoe GILBODY (GBR) 16:42 (+0:55)12 Lucia ARNOLDO (ITA) 16:44 (+0:57)13 Marte HOVLAND (NOR) 16:47 (+1:00)14 Edibe YA?IZ (TUR) 16:51 (+1:04)15 Laura RIBIGINI (ITA) 16:52 (+1:05)16 Elsa SUNDQVIST (SWE) 16:53 (+1:06)17 Licia FERRARI (ITA) 16:53 (+1:06)18 Lizzie WELLSTED (GBR) 16:53 (+1:06)19 Anna GARDINER (IRL) 16:54 (+1:07)20 Lucy FOSTER (IRL) 16:55 (+1:08)9.