Gambassi sfida Castelnuovese | scontro decisivo in Prima Categoria

Altradi alta classifica per il, scivolato al quarto posto, che oggi alle 14.30 ospita la, sesta a meno cinque, nella tredicesima giornata del girone E di. I termali hanno perso due delle ultime tre gare casalinghe e non avranno gli squalificati Oliva e Bandini. Per quanto riguarda la medesima giornata di Seconda(fischio d’inizio alle 14.30), invece, nel girone Falle due capolista a pari punti per i due team empolesi Monterappoli e Santa Maria. I primi ospitano infatti a Cambiano il Poggio a Caiano, mentre i gialloblu saranno di scena a Campi Bisenzio contro il Daytona. Nello stesso girone l’Avane riceve La Querce per riscattare la debacle di domenica scorsa. Infine, nel raggruppamento G entrambe in casa Ponte a Cappiano e Aurora Montaione: i calligiani contro il Santacroce terzultimo e i valdelsani contro l’ostico Atletico Cascina.