Ilfattoquotidiano.it - Donald Trump “considererà seriamente” la possibilità per gli Usa di lasciare la Nato

Non è la prima volta che lo dichiara o minaccia di farlo. Ma, presidente Usa eletto e in attesa di giurare il prossimo gennaio, ha avvertito in un’intervista a Abc news che “” laper gli Stati Uniti dilase non saranno trattati “giustamente”. “Devono pagare i loro conti”, ha affermatointervenendo a ‘Meet the Press’ della Nbc, dichiarando che prenderebbe “assolutamente” in considerazione ladi far uscire gli Stati Uniti dall’alleanza se gli stati membri non “ci trattassero in modo equo”. Il tycoon in passato aveva definito “delinquenti” quei membri che non destinano almeno il 2% del proprio Pil alle spese per la difesa.Nel dicembre scorso infatti, il Congresso Usa ha approvato in maniera bipartisan un disegno di legge che impedisce di fatto il ritiro dall’alleanza in maniera unilaterale su scelta del presidente senza che questa decisione sia accompagnata da un atto del Congresso e un’approvazione del Secon maggioranza di due terzi, un atto che potrebbe quindi impedire quanto quasi fiorato nel 2018, secondo alcuni esperti, in un vertice a Bruxelles.