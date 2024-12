Calciomercato.it - Crisi senza fine ed esonero: hanno chiamato Cannavaro

Il club non riesce a fare punti e il cambio in panchina è stato inevitabile: contattato anche l’ex difensore della JuventusUna: appena nove punti in classifica ultima vittoria datata 18 ottobre e un ruolino di marcia che contempla undici sconfitte in sedici partite disputate in campionato.ed(LaPresse) – Calciomercato.itÈ buio pesto per il Valladolid di Ronaldo ‘il fenomeno’, contestato anche dalla tifoseria dopo un avvio di stagione horror. La formazione è ultima in classifica e la zona salvezza è lontana quattro punti: una situazione che chiede decisioni drastiche ed immediate, ma la società non ha ancora trovato il nuovo allenatore.Paulo Pezzolano è stato esonerato dopo la pesante sconfitta (5-0) in casa contro l’Atletico Madrid: Rubio ha guidato la squadra contro il Las Palmasche ci fosse però un’inversione di tendenza.