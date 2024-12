Oasport.it - A che ora corre Nadia Battocletti oggi agli Europei di cross: programma preciso, tv, streaming

Quest’, domenica 8 dicembre, si disputeranno i Campionatidi2024, ultimo grande evento internazionale dell’anno. Sui prati del Dokuma Park di Antalya (in Turchia) verranno assegnati complessivamente sette titoli (sei individuali ed uno a squadre) in occasione della trentesima edizione della rassegna continentale di corsa campestre.Fari puntati in chiave azzurra su, a caccia del primo oro senior della carriera dopo aver collezionato quattro titoligiovanili. “Devo guardarmi dentro, rivedere il mio percorso, trarne vantaggio e prendere il volo. Glidihanno un posto speciale nel mio cuore, ci tenevo a concludere l’anno azzurro con questa manifestazione. È un’ultima fatica, chiamiamola così”, ha dichiarato la vice-campionessa olimpica in carica sui 10.