Vietata la vendita di biglietti ai residenti nella provincia della Spezia in occasione della partita Sampdoria-Spezia

In merito alla decisione del Prefetto di Genova di vietare ladeiaiinin programma il 14 dicembre, il sindacodichiara quanto segue:“Sono profondamente contrario al provvedimento adottato dal Prefetto di Genova, che vieta ladeiper ladel 14 dicembre ai.Una misura eccessiva e sproporzionata, oltre che contraria allo spirito sportivo che caratterizza un evento di grande rilevanza per entrambe le tifoserie. Partite come questa rappresentano un momento di festa, confronto e passione sportiva, e privare i nostri tifosipossibilità di sostenere la loro squadra, nel rispetto delle regole, significa cancellare il valore aggregativo del calcio.