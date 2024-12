Oasport.it - Sci alpino, Giovanni Franzoni balza nella top30 della World Entry List! Come cambia il pettorale in superG

Leggi su Oasport.it

ha conquistato un pregevole quarto posto neldi Beaver Creek e ha così conseguito il miglior risultatopropria carriera in Coppa del Mondo. Il 23enne si è lasciato alle spalle il brutto infortunio del 2023 e ha fatto saltare il banco scendendo con ilnumero 39, fermandosi ad appena 13 centesimi dal podio. L’Italia ha forse trovato il talento che stava aspettando per il prossimo futuro, intanto ci sono già delle gradite conseguenze per il nostro portacolori.to al 30mo postoFIS WCSL, ovvero lache determina i gruppi per l’estrazione dei pettorali di partenza nelle varie gare di specialità. L’azzurro ha compiuto un enorme balzo in avanti grazie ai 50 punti odierni e con 54 punti all’attivo è riuscito a rientraretop-30, fondamentale per partire con numeri più bassi e dunque usufruire di piste meno rovinate, dove sulla carta è più semplice ottenere dei risultati di rilievo.