Saune gratis gite serate in discoteca | la dolce vita degli agenti italiani nei centri dei migranti in Albania L’inchiesta del programma tv Piranjat – Il video

Leggi su Open.online

Saunaogni giorno,turistiche a Scutari, Durazzo e Tirana, ma anche balli in. Questa la “di polizia, di stanza a Shengjin, la cittadina albanese dove sorge uno dei duedeivoluti dal governo Meloni.finora vuoti per via delle sentenze dei giudici del tribunale di Roma e per le normative europee. Repubblica riportadeldella tv albanese, una sorta di “Iene” albanesi del canale Syri. «Noi siamo turisti per lavoro»La giornalista Luela Gaxhja ha condotto un’indagine durata diversi giorni all’interno del resort dove sono ospitati circa 100 poliziottie dove tutto è altamente controllato e monitorato, spiega il. I poliziottisi sono “confessati” alla giornalista (che si è spacciata come turista), raccontando la bella quotidianità della loro missione.