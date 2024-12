Bergamonews.it - RaiUno trasmette la prima della Scala: la tv del 7 dicembre

Leggi su Bergamonews.it

Per laserata in tv, sabato 7, sudalle 17:45 andrà in onda la “Serata inauguraledi Milano”, condotto da Milly Carlucci, Bruno Vespa e Serena Scorzoni.Va in scena ladi Milano La forza del destino – Melodramma in quattro atti. Riccardo Chailly inaugura la stagione lirica del Teatro allacon un nuovo allestimento de “La forza del destino”, titolo che dal cartellone scaligero manca dall’anno del centenario verdiano del 2001, quando l’opera fu portata in scena dai complessi del Teatro Mariinskij di San Pietroburgo. Orchestra e Coro scaligeri non la eseguono dal 1999. La regia teatrale, che vanta un cast di assoluto prestigio, è affidata a Leo Muscato.Opera drammaturgicamente complessa, nata nel 1862 a San Pietroburgo e approdata in versione definitiva allanel 1869 con la creazionecelebre Sinfonia, La forza del destino offre alcune delle più memorabili melodie di Giuseppe Verdi.