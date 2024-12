Secoloditalia.it - Proteste alla Scala: blitz dei centri sociali con la foto di Meloni nell’aiuoletta di letame

Eccoci: tanto tuonò che piovve. Dopo le avvisaglie e i timori della vigilia la cronaca milanese intestataprima dellaregistra l’immancabiledegli attivisti del centro sociale Cantiere davantipoco prima di mezzogiorno di oggi (sabato 7 dicembre ndr), ossia a sei ore dall’apertura della sala dove stasera è in programma l’inaugurazione del cartellone del lirico meneghino. Con la protesta andata in scena poco fa che ha voluto anticipare il solito copione antagonista srotolando uno striscione, accendendo fumogeni e gettandorinfusa in terra secchiate disul quale pois sono state posizionate ledella premier Giorgia, del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, del vicepremier ministro dei Trasporti Matteo Salvini, del presidente del Senato Ignazio La Russa.