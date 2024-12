Sport.quotidiano.net - Nazionale italiana under 21 basket sordi in raduno a Sasso Marconi per tre giorni di sport e inclusione

Tre, a partire da ieri, per stare insieme e cominciare a preparare il futuro. La21, fino a domani sarà in. Tredi, tredi allenamenti, incontri e pure un seminario dedicato all’integrazione sociale eiva dell’atleta con problemi dità. Sono 14 gli atleti selezionati dal direttore tecnico Tommaso Caroli che domani chiuderanno questa esperienza con un triangolare al quale prenderanno parte anche il Csie la Virtus17 allenata da Mattia Largo. Tra i convocati in azzurro ci sono anche due ragazzi originari proprio di: Sascha Silombela, classe 2007 e Luca Venturi, di due anni più vecchio. L’iniziativa di questa treda non perdere è stata presentata ieri con la soddisfazione del sindaco di, Roberto Parmeggiani, affiancato dall’assessore allo, Alessandro Malferrari.