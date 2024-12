Isaechia.it - Grande Fratello, Simone Costa racconta tutto ciò che è accaduto la notte in cui Yulia Bruschi lo avrebbe sfregiato lanciandogli un bicchiere

In esclusiva sulle pagine di Fanpage.ithatociò che èlain cui, concorrente dell’attuale edizione del, lounin faccia.La notizia era già trapelata nei giorni scorsi dall’uomo. Al webmagazine tutta la dettagliata ricostruzione su quanto successo con la gieffina.Le sue parole:L’11 settembre era il suo compleanno e lo abbiamo festeggiato nel mio ristorante. Nellatra l’11 e il 12, intorno all’1.30, non ho ancora capito bene perché,si è isolata. Si stava innervosendo perché il giorno dopo sarebbe dovuta partire per ile volevare la sua vita in tv procedendo per date ma non se le ricordava. Le ho consigliato dire la verità così nonavuto problemi ma lei si è innervosita ed è uscita.