Festa per il Monza Rally Show Sticchi Damiani | Circuito ha possibilità enormi

Ladelnel tempio della velocità. Ildiaccoglie appassionati e fan dei motori in occasione del, in programma dal 6 all’8 dicembre nello storico autodromo brianzolo, evento che celebra i quattro anni di Pirelli come fornitore unico del Wrc, il campionato del mondo. Piloti, team e vetture del campionato mondiale si stanno esibendo in spettacolari prove speciali in attesa di sfidarsi nel Masters’della domenica. Per gli spettatori l’occasione è unica per poter osservare da vicino i grandi protagonisti del, come il neo campione del mondo Wrc Thierry Neuville alla guida della Hyundai i20 N1 Hybrid, il campione Wrc2 Sami Pajari sulla Toyota GR Yaris e l’otto volte iridato Sebastien Ogier, che torna acon la Toyota GR Yaris1 Hybrid.