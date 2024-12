Metropolitanmagazine.it - Ecco chi sono tutte le ex belle e famose fidanzate di James Franco: da Lana Del Rey a Amber Heard

aveva solo 19 anni quando ha esordito nella sua prima serie televisiva Pacific Blue nel 1997, diventando ben presto l’idolo delle teen.Un passato amoroso turbolento, pieno di expiù o menonel mondo dello spettacolo, tradimenti e relazioni segrete.Il divo di Hollywood tra l’altro è stato invischiato in una complessa vicenda legale: la sua reputazione è stata travolta e messa alla gogna nel periodo del #MeToo, il movimento di scala mondiale di protesta per le violenze sessuali nel mondo del cinema. L’attore è stato accusato di molestie da cinque sue studentesse quando era impegnato con la scuola di recitazione Studio 4. La storia si è conclusa con un accordo delle parti, giunte al patteggiamento per una cifra superiore ai due milioni di dollari.L’attore, regista e sceneggiatore californiano è nato il 19 aprile 1978, 46 anni, ha origini portoghesi da parte di padre e polacco/ucraine da lato materno.