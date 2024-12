Napolipiu.com - Due big di Serie A su Raspadori: il Napoli fissa il prezzo

L’attaccante azzurro nel mirino di Roma e Juventus per il mercato di gennaio. De Laurentiis esclude il prestito. Roma e Juventus guardano in casa. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, i due club avrebbero puntato i riflettori su Giacomo, con l’attaccante azzurro che potrebbe diventare uno dei protagonisti del mercato di gennaio.Come evidenziato dal quotidiano rosa: “C’è il rischio concreto di rimanere a guardare e di doversi accontentare delle briciole da qui a fine stagione per. A meno che a gennaio non arrivino offerte importanti che possano far vacillare il. Jack ha bisogno di spazio e fiducia. La Roma lo accoglierebbe volentieri, così come la Juve”.La posizione del, tuttavia, appare chiara: nessuna apertura alla formula del prestito.