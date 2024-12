Agendaitaliana.it - Boom di ricerche sanitarie online: il 53% degli italiani si affida al Dottor Google

Leggi su Agendaitaliana.it

Cresce il fenomeno del “” in Italia: oltre metà della popolazione cercainformazioni. Ma cosa spinge glia questa scelta? Negli ultimi dieci anni, glisi sono rivolti sempre più aper ottenere risposte in ambito sanitario. Secondo i dati Eurostat, il 53% delle persone tra i 16 e i 74 anni cerca informazionisu sintomi, malattie e strutture. Una crescita del 21% rispetto al 2013, quando la percentuale si attestava al 32%. La crescita del “” in Italia L’Italia non è sola in questo trend: nell’Unione Europea, la media è del 56%, con paesi come la Finlandia (83%) e la Danimarca (66%) a guidare la classifica. Tuttavia, in Italia permane un divario nell’uso di strumenti avanzati, come l’accessoalla propria cartella clinica, ancora limitato al 24%utenti.