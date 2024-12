Amorim fiducioso di migliorare il Manchester United nonostante la sconfitta del Forest

Leggi su Justcalcio.com

2024-12-07 22:49:43 Il web non parla d’altro:Rubeninsiste che “migliorerà la squadra”ilabbia subito sconfitte consecutive in Premier League dopo laper 3-2 contro il NottinghamLaè stata la seconda consecutiva per il nuovo allenatore dello, e la sua prima all’Old Trafford, dopo che i gol iniziali in entrambi i tempi hanno contribuito a regalare la vittoria alla vivace squadra del.Nikola Milenkovic ha trovato la rete nei primi 90 secondi della partita, ma Rasmus Hojlund ha pareggiato i punteggi 15 minuti più tardi.Morgan Gibbs-White ha poi segnato a meno di due minuti dall’inizio del secondo tempo prima che Chris Wood, in forma, diventasse il miglior marcatore di tutti i tempi delin Premier League quando ha annuito in un terzo.