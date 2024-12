Zonawrestling.net - WWE: Rivelati i piani originali per il turn heel del New Day

Nell’ultimo episodio di RAW, durante le celebrazioni per il decennale del New Day, Xavier Woods e Kofi Kingston hanno deciso di “abbandonare” Big E ed effettuare unpiuttosto clamoroso. E era tornato durante la serata per evitare lo scioglimento del gruppo e proporsi come manager del duo, data l’impossibilità di tornare sul ring, ma Woods e Kingston hanno deciso di voltargli le spalle e cacciarlo in malo modo. Nonostante le reazioni molto positive ottenute dal segmento, la WWE aveva previsto un angle differente.Secondo quanto rivelato dal Wrestling Observer Newsletter, la WWE aveva in mente di realizzare qualcosa di leggermente diverso rispetto a quanto visto lo scorso lunedì. Nella storyline originale, Kingston e Woods avrebbero dovuto “accettare” Odyssey Jones all’interno del New Day, per poi mostrare segni di tensioni interne al gruppo.