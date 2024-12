Lanazione.it - Philip Morris Italia e il Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste

Per la prima volta l’accordo avrà un orizzonte temporale di 10 anni, fino all’anno 2033-2034.investirà fino a 1 miliardo di euro nella filiera tabacchicolana, impegnandosi ad acquistare ogni anno circa la metàproduzione totale di tabacco greggiono. Anche in vistafutura riformaPAC, l’intento dell’accordo è di tutelare e promuovere la filiera tabacchicolana nei confrontiprossime sfide nazionali, europee e internazionali. Tra gli obiettivi dell’accordo la diffusioneBuone Pratiche del Lavoro eBuone Pratiche Agronomiche, e la promozione di iniziative volte alla continua innovazione del settore, alla sostenibilità e allo sviluppo di competenze. Gli investimenti agricoli disono componente essenziale di una filiera integrata collegata alla manifattura dei prodotti innovativi senza combustione Made in Italy.