Nedbank Golf Challenge | Laporta risale in 12esima posizione

C'è il francese Julien Guerrier, con un punteggio di 139 (-5) in testa alal termine del secondo giro. A Sun City il transalpino ha chiuso la giornata odierna a -4, rimontando 11 posizioni e, a metà gara, guida la classifica con un solo colpo di vantaggio sul suo connazionale Romain Langasque e sul sudafricano Ockie Strydom, entrambi secondi con 140 (-4). Sul percorso del Gary Player CC il detentore del titolo Max Homa è invece scivolato dalla prima alla quartadopo la brutta giornata. Dodicesima piazza con 143 (-1) per Francesco: il 34enne pugliese ha realizzato tre birdie, con un bogey. Dietro di lui Guido Migliozzi 36°, mentre è in ritardo Matteo Manassero, solo 47°.