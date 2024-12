Oasport.it - NBA, i risultati della notte (6 dicembre): Kuminga ne piazza 33 e trascina i Warriors, vittorie per Mavericks e Thunder

Altra grandequella completata da poco in NBA, con otto partite andate in scena per la regular season 2024-2025: andiamo a riepilogare quanto accaduto negli States, dove come sempre non sono mancati lo spettacolo e le giocate dei grandi campioni.Blitz esterno dei Dallas(15-8) sui Washington Wizards (2-18) per 101-137 con la tripla doppia di Luka Doncic (21 punti, 10 rimbalzi e 10 assist) e 25 punti di Kyrie Irving – 16 punti di Malcom Brogdon tra i Wizards. Rispettano il fattore campo i Cleveland Cavaliers (20-3) prevalendo sui Denver Nuggets (11-9) col punteggio di 126-114: decisivo Donovan Mitchell con 28 punti al pari di Darius Garland che mette a referto 24 punti, con Nikola Jokic chel’ennesima tripla doppia (27 punti, 20 rimbalzi e 11 assist) ma non basta ad evitare la sconfitta.