Morto l’avvocato Mario Fezzi, anima progressista della città

Milano, 6 dicembre 2024 – Se n’è andato a 78 anni, grande avvocato giuslavorista e da sempre impegnato nella difesa dei lavoratori ma anche una delle anime. Si racconta che sia stato proprio lui, nel 2011, a convincere Giuliano Pisapia a candidarsi sindaco per sfidare Letizia Moratti e il centrodestra che governava da quindici anni a Palazzo Marino. E l’ex sindaco Pisapia è tra i primi a ricordarlo. “era prima di tutto un grande amico. Un giurista appassionato, sempre pronto a difendere gli ultimi che non hanno voce.era un uomoto da un'autentica passione civile e dal desiderio di dare il proprio contributo di idee per lo sviluppo socialenostra. Abbiamo condiviso tante esperienze di vita e a lui sono legato anche per le indicazioni e i consigli avuti durante la mia attività politica.