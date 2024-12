Ilgiorno.it - Investito lungo la statale 342. Muore un pensionato di 78 anni. Due vittime nello stesso giorno

Non ce l’ha fatta ilnel tardo pomeriggio di mercoledì da un’auto in via Falcone,la342. Abramo Corti, 78di Olgiate Comasco, stava attraversando la strada in prossimità delle strisce pedonali vicino alla Rsa Fatebenefratelli San Carlo Borromeo dove si era recato a trovare un parente, l’urto con l’auto proveniente da Olgiate e diretta in centro è stato violentissimo. L’anziano è finito sul cofano e poi è stato sbalzato a diversi metri di distanza, l’automobilista si è fermato per prestargli aiuto e ha chiamato il 118. Nonostante i soccorsi tempestivi, le condizioni del 78enne sono apparse fin da subito disperate: nell’impatto ha riportato serie ferite, traumi multipli ed è stato trovato in arresto cardiocircolatorio. Sul posto un’ambulanza della Sos di Olgiate Comasco.